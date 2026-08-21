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        Düzce Belediyesinin "mahalle toplantıları" sürüyor

        Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "mahalle toplantıları" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Düzce Belediyesinin "mahalle toplantıları" sürüyor

        Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "mahalle toplantıları" devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, çiçeklerle karşılandığı Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, mahalle toplantılarının önemine değinerek, "Bu toplantıları sizlerle bir araya gelmek için, hasbihal etmek için yapıyoruz. Acaba taleplerinizde bir değişiklik var mı, talepleri yerine getirdik mi diye. Bir eksiğimiz kusurumuz varsa söylemenizi istiyorum. Lütfen bunları bize söyleyin, biz de kendimizi ona göre düzeltelim." ifadesini kullandı.

        Kentte yatırımların aynı anda birden fazla yerde aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

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        "Bugünlerde en önemli işimiz içme suyu şebeke yenileme çalışmalarımızdır. Düzce bir şantiye alanına dönüştü, her yerde bir çalışma var. Asfalt ve kaldırım çalışmalarımız için ayırdığımız bütçe 500 milyon lira. Benim görev sürem bitmeden önce bu şehirde asfaltlanmamış tek bir sokak, tek bir cadde kalmayacak. Çok kalabalık olan ve bozuk olan caddeler öncelikli olmak kaydıyla her yeri asfaltlayacağız. Yetmezse bir 500 milyon lira daha harcayacağız gönlünüz rahat olsun."

        Özlü, Çay Mahallesi'nde talep edilen sosyal tesisin ise hayırsever desteğiyle yapılacağını bildirdi.

        Güney bağlantı yolu olarak bilinen Aydınpınar'dan Çay Mahallesi'ne, devamında Ağa Mahallesi'ne ve D-100 kara yoluna bağlanan güzergahın kamulaştırmalarının tamamlandığını aktaran Özlü, Düzce'nin iki yönlü ulaşım güzergahlarının geliştirilmeye devam edeceğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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