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        Düzce Emniyet Müdürlüğü, 24 yeni hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğünün hizmet filosuna katılan 24 yeni araç için anahtar teslim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Düzce Emniyet Müdürlüğü, 24 yeni hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğünün hizmet filosuna katılan 24 yeni araç için anahtar teslim töreni düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla filosuna hayırseverlerin desteğiyle 24 yeni hizmet aracını kattı.

        Araçların teslimi için Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, yeni araçların kente hayırlı olmasını temenni ederek, emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

        İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de 2023'ten bu yana emniyet teşkilatının araç filosunu önemli ölçüde güçlendirdiklerini belirterek, araç sayısını 193’dan 285’e çıkardıklarını bildirdi.

        AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da konuşmalarında emniyet teşkilatının her geçen gün güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yeni araçlar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından hizmete alındı.

        Vali Makas, törene katılan 15 Temmuz şehidi 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ve protokol üyeleriyle araçları inceledi.

        Tören, yeni araçlarla sirenler eşliğinde yapılan şehir turuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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