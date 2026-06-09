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        Düzce İş Kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

        Düzce İş Kulübü'nün yılın ilk 5 aylık döneminde 242 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Düzce İş Kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

        Düzce İş Kulübü'nün yılın ilk 5 aylık döneminde 242 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiği bildirildi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin girişimleriyle iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 27 Aralık 2019'da kurulan iş kulübü, şehrin istihdam gücünü artırmaya devam ediyor.

        Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek öncülük ettiği girişim, iş arayanlara önemli avantajlar sağlamasının yanı sıra işverenlerin de ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücüne ulaşmalarını sağlıyor.

        Kulüp, bu yılın ilk 5 aylık döneminde toplam 2 bin 516 başvuru alırken, 57'si kadın, 185'i erkek olmak üzere 242 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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