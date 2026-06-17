Düzce Teknopark'ın AR-GE geliri 3,5 milyar liraya, ihracat hacmi ise 11,5 milyon dolara ulaştı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de üniversite, kamu ve özel sektör paydaşlığında kurulan Düzce Teknopark'ta bugüne kadar 3,5 milyar lirayı aşkın AR-GE proje geliri elde edildi, ihracat hacmi 11,5 milyon dolara ulaştı.



Düzce Üniversitesi (DÜ) başta olmak üzere kamu ve özel sektör işbirliğiyle AR-GE destekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 2011'de prefabrik yapıda kurulan Düzce Teknopark, 2018'den bu yana Konuralp bölgesinde yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip merkezinde 800 AR-GE personeliyle projelerine devam ediyor.



Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, AA muhabirine, çok ortaklı yapıya sahip teknoparklardan birisi olan merkezde hakim hissedar DÜ'nün yanı sıra Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesinden kamu hissedarları ve 22 de özel sektör paydaşın bulunduğunu söyledi.



Kara, "üniversite-kamu-sanayi" işbirliği sayesinde girişimci firmalar ile akademisyen ve öğrencilerin projelerine destek sağladıklarına değinerek, merkezde "teknopark hizmetleri" ve "teknoloji transfer hizmetleri ofisi" faaliyetleri olmak üzere 2 ana kolda çalışma yürüttüklerini anlattı.



- "Firmaların yüzde 57'sinin yazılım, yüzde 12'si bilişim alanında faaliyet gösteriyor"



Teknopark faaliyetleri kapsamında 108 teknoloji firmasına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Kara, "Bu firmalar da bugüne kadar 475 AR-GE projesi tamamladı. Bu projelerden 400'ü ticarileşmiş, satışa dönüşmüş vaziyette. Firmalarımız, 3,5 milyar liradan fazla AR-GE gelirine sahip. Teknoparkların girişimcilere sunduğu avantajlardan birisi de kamusal teşvikler. Bu kapsamda 2 milyar lira civarında teşvikten firmalarımız faydalandı." dedi.



AR-GE projeleriyle elde edilen ürünlerin ihracatında da büyük artış kaydettiklerini bildiren Kara, şöyle devam etti:



"11,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumdayız. Firmalarımız ağırlıklı olarak yazılım alanında Avrupa'nın önde gelen ülkelerine ihracat yapıyor. Özellikle bankacılık yazılımları ve finansal teknolojiler alanındaki yazılımlarımız ihraç ediliyor. Tersine ithalat oranımız çok düşük. Binli sayılar mertebesinde ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin ihracat hedeflerine büyük ölçüde Düzce Teknopark aracılığıyla katkı sağlamış oluyoruz."



800 AR-GE personelinin çalıştığı Teknoparkın işveren üssü olduğunu dile getiren Kara, bazı kamu kurumu fonlarından aldıkları proje desteğinin 11,6 milyon liraya ulaştığını kaydetti.



Kara, ev sahipliği yaptıkları 108 teknoloji firmasından yaklaşık yüzde 57'sinin yazılım, yüzde 12'sinin bilişim alanında faaliyet gösterdiğini, geriye kalan firmaların ise kimya, gıda teknolojileri, inşaat ve kozmetik başta olmak üzere 22 farklı sektörde çalıştıklarını anlattı.



- "Gençlerin ticari firma kurmalarına giden yolda yanlarında oluyoruz"



Merkezin teknoloji transfer ofisi faaliyetlerine de değinen Kara, "Bunlardan biri üniversite-sanayi işbirliği. Hem Düzce hem bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının geliştirdikleri projeler ve rutin çalışmalarında ihtiyaç duydukları konularda çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 800 farklı sözleşme yapıp sanayicilerimize destek sağladık. Bir diğeri de fikri haklar konusu. Hem buradaki teknoloji firmalarımızın hem de üniversitedeki akademisyen ve öğrencilerimizin geliştirdikleri fikri hakların başvuru, yönetimi ve yürütülmesi işlemlerini sağlıyoruz. Uluslararası projeler alanında da akademisyenlere, sanayicilerimize ve Teknopark firmalarına AB ya da diğer uluslararası çağrılara proje yazma, yürütme destekleri sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kara, gençlerin girişimcilik faaliyetlerini de desteklediklerinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Bunlardan biri artık marka haline gelen Girişimcilik Maratonu. 2016'dan beri her yıl yürüttüğümüz faaliyetlerden biri. Bu kapsamda tüm Türkiye'ye çağrılar yapıp, girişimci gençlerin fikir aşamasında bir araya gelmelerini sağlıyoruz ve onlara fikirden projeye, projeden ürüne giden yolda yönlendirmelerde bulunuyoruz. Bununla da kalmıyoruz, fikirlerini aldıktan sonra Kapsül Kuluçka Merkezimizde destekler sağlayıp onların ticari firma kurmalarına giden yolda yanlarında oluyoruz."



Girişimci gençleri sıcak parayla buluşturan faaliyetler de yürüttüklerine işaret eden Kara, bu doğrultuda "Iceberg Demo Day" adını verdikleri etkinliklerle gençleri yatırımcılarla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

