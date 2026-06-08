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        Düzce Üniversitesinde "Fahri Doktora Tevcih Töreni" düzenlendi

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "(Enerji alanında) Son yıllarda yapılan yatırımlarla toplam kurulu gücümüz geçen yıl sonu itibarıyla 122 bin megavatı aştı. Bunun en büyük kısmı da yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesinde "Fahri Doktora Tevcih Töreni" düzenlendi

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "(Enerji alanında) Son yıllarda yapılan yatırımlarla toplam kurulu gücümüz geçen yıl sonu itibarıyla 122 bin megavatı aştı. Bunun en büyük kısmı da yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor." dedi.

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda "Fahri Doktora Tevcih Töreni" düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyonda üniversitenin tanıtımı yapıldı.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tevcih töreninde cübbesini giyen Dönmez'e, enerji, teknoloji ve kamu yönetimi alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetlerinden dolayı mühendislik alanında fahri doktora belgesi verdi.

        Dönmez, burada yaptığı konuşmada, enerji alanında yerli ve yenilenebilir kaynakların önemine değinerek, "Son yıllarda yapılan yatırımlarla toplam kurulu gücümüz geçen yıl sonu itibarıyla 122 bin megavatı aştı. Bunun en büyük kısmı da yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor." diye konuştu.

        Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:


        "Bugün güneş ve rüzgar enerjisi toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aşmıştır. Elektrik sistemimiz içerisindeki payları da her geçen gün hızla artmaktadır. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 65'ini yenilenebilir enerji tabanlı tesisler oluşturmaktadır. Kullandığımız elektriğin neredeyse yarısını da bu yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Yenilenebilir yatırımlar arasında da Avrupa'da ilk 5'te, dünya genelinde de ilk 11 ülke arasında bulunuyoruz."

        Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının teknik açıdan ülkenin tüm ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Aradaki açığı bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Orada da sıfır emisyonlu nükleer santraller gündeme geliyor. Dün Avrupa'da bazı ülkeler nükleere karşıyken bugün nükleer santral yatırımlarını tekrar hızlandırmaya başladılar. İnşallah bu yıl içerisinde biz de ilk reaktörümüzün test ve deneme çalışmalarına Akkuyu'da başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Günümüzde elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine, savunma sanayisinden yapay zeka altyapılarına kadar pek çok stratejik teknolojinin nadir toprak elementleri ve kritik minarallere ihtiyaç duyduğuna işaret eden Dönmez, dünyada bilinen 18 nadir elementin yaklaşık yarısının Eskişehir Beylikova'daki sahada bulunduğunu söyledi.

        Dönmez, yapay zekanın yeni çağın temel teknolojisi olarak hızla yükseldiğini anımsatarak, "Yapay zekada en önemli konulardan birisi veriyi işlemek, standardize etmek ve güvenli kılmak olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bu teknolojinin ham maddesi veri. Eğer verinize sahip çıkmazsanız, o veriyi işleyip satacak kişilerin müşterisi olursunuz." dedi.

        Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Sözbir de törende teşekkür konuşması yaptı.

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