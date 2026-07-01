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        Düzce ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Düzce ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 00:11 Güncelleme:
        Düzce ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Düzce ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.


        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.


        Bu kapsamda, Düzce ve Bursa'da belirlenen adreslere özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan 13 zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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