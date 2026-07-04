Düzce ve Sakarya'da sağanak etkili oldu

Düzce ve Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Düzce'de sıcak hava öğleden sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.



Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler iş yerleri, duraklar, şadırvan ve kapalı çay bahçelerine sığınarak yağışın dinmesini bekledi.



Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu.



- Sakarya



Sakarya’nın Kocaali ilçesinde de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin birinci katlarını su bastı.



İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ile belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.



Öte yandan Caferiye Mahallesi'nde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

