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        Düzce'de 48 yıl cezaevi olarak kullanılan atıl yapı kütüphaneye dönüştürülüyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 48 yıl cezaevi olarak kullanılan atıl yapı, kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Düzce'de 48 yıl cezaevi olarak kullanılan atıl yapı kütüphaneye dönüştürülüyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 48 yıl cezaevi olarak kullanılan atıl yapı, kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapıdaki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Özlü, yapıyı bilim ve kültür yuvasına dönüştürecek projenin hızla ilerlediğini belirtti.

        Yapının 48 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılmasının ardından 12 Nisan 2013'te kapatıldığını aktaran Özlü, "Yapı özgün mimari dokusunun korunması esas alınarak, tüm iç duvarlar sıvalı olarak düzenlenecek, avlu alanlarında taş ve derz uygulamaları yapılacak. Peyzaj projesi yapılması gerekli. Burası çok geniş bir alan değil, yaklaşık 2 dönüm. İnşallah bu sene bitireceğiz. Çok güzel bir kütüphane olacak." ifadelerini kullandı.

        Yüzde 30-40 ilerleme sağlanan çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

        Yapı, çalışmaların tamamlanmasının ardından modern kullanım alanlarıyla hem kütüphane hem de sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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