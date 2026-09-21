Düzce'de Alzheimer hastaları Dünya Alzheimer Günü'nde buluştu

Düzce'de belediye-hayırsever işbirliğiyle Alzheimer hastaları için açılan bakım merkezinde "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 2 yıl önce hayırsever iş insanı Ertan Uçar ve eşi Zeynep Uçar'ın katkılarıyla kurulan Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ndeki etkinlikte, bakım hizmeti alan hastaların yaptığı resimler ve çeşitli el işi ürünler sergilendi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de katıldığı etkinlikte hastalarla pasta kesildi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, merkezin geçmişte kullanılmayan bir bina olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından binanın belediyeye tahsis edildiğini anlattı.

REKLAM

Merkezin, Uçar çiftinin katkılarıyla bugünkü haline getirildiğine değinen Özlü, burada 32 hastaya hizmet verildiğini kaydetti.

Özlü, merkezin kapasitesinin artırılması için çalışma yürüttüklerini bildirerek, "İnşallah en kısa zamanda burada daha fazla hastaya hizmet edeceğiz." dedi.

Hasta yakını Mahmure Dengin ise merkezde verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok teşekkür ediyoruz, hayatımıza ışık oldunuz. Burada koca yürekli bir aile olduk. Çalışanların hepsi çok güzel yürek sahibi. Hepsi çok şefkatli, ilgili ve sevgi dolu. Biz büyük bir aile olduk." diye konuştu.

2024'ten bu yana Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren bakım merkezi, Alzheimer hastalarını fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan desteklerken, ailelerin de bakım yükünü azaltıyor.

REKLAM

Bahçeşehir bölgesinde 2 dönüm alan üzerinde 250 metrekare kapalı alana sahip merkezde terapi ve aktivite odaları, dinlenme alanları, psikososyal görüşme odası ve revir bulunuyor.