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        Düzce'de anaokulunun çevre bilinci ve sıfır atık projesi dünya çapında derece aldı

        ÖMER ÜRER - Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu, çevre bilinci ve sıfır atık alanında hazırladığı projeyle "Global Schools Prize-Küresel Okullar Ödülü" yarışmasında "sürdürülebilirlik" alanında en iyi 5, "yenilikçi ve çevreci yaklaşım" kategorisinde ise en iyi 50 okul arasına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Düzce'de anaokulunun çevre bilinci ve sıfır atık projesi dünya çapında derece aldı

        ÖMER ÜRER - Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu, çevre bilinci ve sıfır atık alanında hazırladığı projeyle "Global Schools Prize-Küresel Okullar Ödülü" yarışmasında "sürdürülebilirlik" alanında en iyi 5, "yenilikçi ve çevreci yaklaşım" kategorisinde ise en iyi 50 okul arasına seçildi.

        Okulda çevreye duyarlı, üreten, dönüştüren ve doğayla bağ kuran nesiller yetiştirme hedefiyle 2 yıl önce "Anlatmıyoruz, Yaşatıyoruz" sloganıyla proje başlatıldı. Bahçede kurulan istasyonlarda öğrencilere çevre, geri dönüşüm bilinci ile hayvan ve doğa sevgisi aşılanıyor.

        Güne spor yaparak başlayan öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak için gün içinde çeşitli tiyatro oyunları sergileniyor. Toprak ve suyun önemini anlamak için uygulamalı deneyler yapan çocuklar, kurulan minyatür bahçelerde lahana, biber, domates gibi sebzeler yetiştiriyor.

        Türkiye çapında birçok ödüle layık görülen okul, eğitim dünyasının "Nobel"i olarak bilinen ve 113 ülkeden yaklaşık 3 bin başvurunun değerlendirildiği Global Schools Prize yarışmasında "yenilikçi ve çevreci yaklaşım" alanında "mikro eko-çevrim" modeliyle dünyanın en iyi 50 okulu arasına girmeyi başardı.

        Okul ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca ülke çapındaki okullarda uygulanan "sıfır atık ve sürdürülebilirlik" alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın en iyi 5 finalisti arasında yer aldı.

        - "Sadece çocuklarımız değil anne babalar da dahil edildi"

        Okul Müdürü Nuray Eran Türedi, AA muhabirine, okulda sürdürülebilirliğin, çocukların günlük yaşamına dokunan güçlü bir eğitim kültürüne dönüştüğünü söyledi.

        Türedi, çocuklara çevre bilincini sadece anlatmakla kalmadıklarını bahçede, sınıfta, aile katılımında ve günlük yaşamın içinde yaşatarak kazandırdıklarını vurgulayarak "Bizim için en önemli nokta, çocuklara sadece bilgi vermek değil, bu bilgiyi davranışa, sorumluluğa ve farkındalığa dönüştürebilmek. Bu bilinci yaşatarak öğretmek istedik. Sorumluluk içerisinde hissederek yaşamasını istedik. Bu çevre bilinci davranışlarını günlük hayatlarına entegre etmek istedik." diye konuştu.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalara okulda aktif katılım sağladıklarını aktaran Türedi, şöyle devam etti:

        "Bakanlığımızın sürüdüğü çalışmaları düzenli ve periyodik şekilde devam ettirerek hatta biraz daha derine inip, görünür kılarak yapmaktayız. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmanın, 'Eğitimin Nobel'i' olarak bilinen Küresel Okullar Ödülü yarışmasında dünya çapında ilk 50 okul arasına girmesi bizim için son derecede onur vericidir. Özellikle de sürdürülebilirlik anlamında dünyada 5 okuldan biri olarak seçildik. Bu da doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir."

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