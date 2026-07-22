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        Düzce'de arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Düzce'de arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Kocaoğlu köyündeki bir tarlada E.K. ile N.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine E.K, silahla ateş ederek N.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kaçan E.K'yi arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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