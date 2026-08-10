Düzce'de bahçe duvarını yıkarak eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir bahçe duvarını yıkarak eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. H.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yunusefendi Köyü yolu kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı, ardından bahçeye girerek eve çarptı. Evde yaşayanların ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan H.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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