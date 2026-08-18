Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Arama kurtarma çalışması için suya giren dalgıçlara, çocuğun babası ve vatandaşlar da yardım etti.

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