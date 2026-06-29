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        Düzce'de çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Düzce'de çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü sınırlarında bulunan Yanık Yaylası'nda M.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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