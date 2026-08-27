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        Düzce'de çocuklar ve ebeveynleri aile kavramının önemini eğlenerek öğrendi

        Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında velilerin çocuklarıyla iletişimini güçlendirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Düzce'de çocuklar ve ebeveynleri aile kavramının önemini eğlenerek öğrendi

        Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında velilerin çocuklarıyla iletişimini güçlendirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki bir anaokulunda "Ailemle üretiyorum, birlikte büyüyorum" ve "Bu yıla selamlaşarak başlıyorum" temalarıyla düzenlenen etkinlik, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velileri bir araya getirdi.

        Etkinlik kapsamında ilk olarak veliler, çocukla bağ kurma atölyesinde ağırlandı.

        Uzman psikolog Hülya Cengiz burada velilerin çocukluk yıllarına gitmelerini ve kendi evlatlarıyla empati kurmalarını istedi.

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        Çevre mühendisi İsmail Ertan ise gıda okuryazarlığı ve sağlıklı besin seçimi konularında aileleri bilgilendirdi.

        Sağlıklı atıştırmalık hazırlama atölyesinde ise veliler çocuklarıyla tatlılar ve kurabiyeler hazırladı, okulun bahçesinde de yaban mersini fidanlarını toprakla buluşturdu.

        - "Velilerin eğitim sürecine katılmasına yönelik projeler hayata geçiriliyor"

        İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, etkinliğin ardından AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde "selamlaşma" temasını ön plana alan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu etkinlikte iki ana atölye yapılıyor. Birincisi çocuklarımızla bağ kurma diğeri de sağlıklı beslenme. Uzmanımız bizi çocukluğumuza götürerek çocuklarımızla iletişimin nasıl olacağına dair bilgiler vererek o bağı doğru kurmanın yöntemini öğretiyor. Çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin ve doğru ilişki kurmanın önemini anlatıyor. Bir diğerinde ise gıdanın beden sağlığındaki önemi vurgulanarak ruh ve beden sağlığının bir arada olması gerektiği aktarıldı." diye konuştu.

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        Milli Eğitim Bakanlığının velilerin eğitim sürecine katılmasına yönelik projeler hayata geçirdiğini dile getiren Özer, "Bu kapsamda düzenlediğimiz veli okullarıyla velilerin çocuklarıyla iletişim süreciyle ilgili doğru bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Bizim bununla ilgili hayat boyu eğitim modülleri kapsamında kurslarımız var. Bu kursları da artıracağız. Bugün buradaki etkinliği de velilerimizle eğitim sürecinde birlikte olmanın altını çizme etkinliği olarak düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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