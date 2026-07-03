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        Düzce'de demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Düzce'de demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumayeri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevrik Mahallesi'nde bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığını görenler, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi.


        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.


        Köpek, sağlık kontrolünün yapılması için hayvan barınağına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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