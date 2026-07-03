Düzce'de demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumayeri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevrik Mahallesi'nde bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığını görenler, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek, sağlık kontrolünün yapılması için hayvan barınağına götürüldü.
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