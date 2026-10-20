Düzce'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yongalık mevkisindeki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (DGOSB) plastik sanayi malzemesi üreten fabrikanın atölyesinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'de plastik malzeme üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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