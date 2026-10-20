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        Düzce'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de plastik malzeme üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Düzce'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de plastik malzeme üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yongalık mevkisindeki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (DGOSB) plastik sanayi malzemesi üreten fabrikanın atölyesinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın baca kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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