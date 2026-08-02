Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Giriş: 02.08.2026 - 18:36 Güncelleme:
Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Kozluk ile Nasırlı köyleri mevkisinde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Yığılca belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında 7 hektarlık fındıklık zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ