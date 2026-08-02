Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.



Kozluk ile Nasırlı köyleri mevkisinde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Yığılca belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında 7 hektarlık fındıklık zarar gördü.







