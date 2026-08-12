Düzce'de gençler rafting keyfi yaşadı
Düzce Belediyesi, etkinliklerle gençleri spor ve doğayla buluşturuyor.
Düzce Belediyesi, etkinliklerle gençleri spor ve doğayla buluşturuyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü "Spor Şehri Düzce" projesi kapsamında Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde rafting etkinliği düzenlendi.
Özel kıyafetler giyerek rafting rehberi tarafından güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirilen 30 genç, Melen Çayı'na indirilen botlara binerek 13 kilometrelik parkurda kürek çekti.
Sıcak havada serinleme fırsatı bulan gençler, doğanın keyfini yaşadı.
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