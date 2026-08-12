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        Düzce'de gençler rafting keyfi yaşadı

        Düzce Belediyesi, etkinliklerle gençleri spor ve doğayla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Düzce'de gençler rafting keyfi yaşadı

        Düzce Belediyesi, etkinliklerle gençleri spor ve doğayla buluşturuyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü "Spor Şehri Düzce" projesi kapsamında Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde rafting etkinliği düzenlendi.

        Özel kıyafetler giyerek rafting rehberi tarafından güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirilen 30 genç, Melen Çayı'na indirilen botlara binerek 13 kilometrelik parkurda kürek çekti.

        Sıcak havada serinleme fırsatı bulan gençler, doğanın keyfini yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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