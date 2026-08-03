Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de gölete atılan oltaya takılan batağan kurtarıldı

        Düzce'de gölete atılan oltaya takılan batağan kurtarıldı

        Düzce'de oltaya takılan batağan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) veterinerleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Düzce'de gölete atılan oltaya takılan batağan kurtarıldı

        Düzce'de oltaya takılan batağan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) veterinerleri tarafından kurtarıldı.

        Korugöl Tabiat Parkı'na gelenler, gölette çırpınan ve uçamayan bir kuş gördü. Kuşun, balık tutmak için göle atılan oltaya takıldığını fark eden vatandaşlar, DKMP Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Sudaki batağana ulaşan ekipler, kanatlının ayaklarına takılan iğne ve misinaları çıkardı.

        Kontrollerinin ardından batağan, gölete geri bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        Düzce'de 2026 yılı fındık hasat tarihleri belirlendi
        Düzce'de 2026 yılı fındık hasat tarihleri belirlendi
        Olta kancasına takılan yavru küçük batağan doğaya döndü
        Olta kancasına takılan yavru küçük batağan doğaya döndü
        Düzce'de açık hava sinema akşamları başlıyor
        Düzce'de açık hava sinema akşamları başlıyor
        Patpat kazasında 4 kişi yaralandı
        Patpat kazasında 4 kişi yaralandı
        Düzce Üniversitesi yeni bir başarıya imza attı
        Düzce Üniversitesi yeni bir başarıya imza attı
        Proje yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldular
        Proje yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldular