Düzce'de kırsal kalkınmayı teşvike yönelik etkinlik düzenlendi

Düzce'de "Yerel Gastronomi Yoluyla Kırsal Kalkınmayı Teşvik Etme, Paydaşlar Arasında Ağ Oluşturma ve Tadım Etkinliği" gerçekleştirildi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Düzce'de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Kırsal Kesimdeki Kadınlar ve Gençler için Daha Güçlü Bir Kırsal Ekonominin Desteklenmesi" projesi kapsamında Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde düzenlenen etkinlikte, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve üreticiler bir araya geldi.



Programda konuşan FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatör Vekili ve FAO Türkiye Temsilci Vekili Nabil Gangi, kırsal kalkınmanın yalnızca tarımsal üretimle değil, güçlü ortaklıklar, yerel ağlar ve kapsayıcı ekonomik fırsatlarla mümkün olduğunu söyledi.



FAO'nun Teknik İşbirliği Programı'nın üye ülkelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli, katalizör teknik uzmanlık sunmak üzere tasarlandığını belirten Gangi, projenin bu anlayışla hayata geçirildiğini ifade etti.



Gangi, FAO'nun entegre kırsal kalkınma yaklaşımının yerel ve ulusal paydaşların katılım ve katkılarıyla mümkün olduğunu anlatarak, tarımsal üretimin ve kırsal alanların sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği için kadınların ve gençlerin önemli olduğunu, Türkiye'nin bu anlamda çok güçlü potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.



Düzce AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir de bölge kadınlarının çalışkanlığına, tarımsal üretimdeki rolüne ve Düzce mutfağına sundukları katkıya dikkati çekti.



Kadın kooperatiflerinde üretimin yanı sıra katma değerli ürünlerin pazara hızlı ulaştırılmasının önemine işaret eden Keşir, Kadın Kooperatifleri Birliğinin kurulmasını hedeflediklerini söyledi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise Düzce'nin verimli tarım arazileri, doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve güçlü üretim potansiyeliyle kırsal kalkınma açısından önemli fırsatlara sahip olduğunu belirtti.



Projenin, kadınların ve gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi, kooperatifçilik faaliyetlerini güçlendirmeyi, yerel ürünlerin katma değerini artırmayı ve kırsal kalkınmayı sürdürülebilir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini dile getiren Uzun, "Yerel gastronomi yalnızca yemek kültürümüzün bir parçası değildir. Aynı zamanda kırsal kalkınmanın, turizmin, yerel ekonominin ve kültürel mirasın güçlü bir aracıdır." dedi.



Etkinlik sonunda katılımcılar, Düzce'nin yöresel lezzetlerinden tattı.

