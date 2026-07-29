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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de köy evi yangında kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de köy evi yangında kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de köy evi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Düzce'de köy evi yangında kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de köy evi yandı.


        Merkeze bağlı Uğur köyü Çorak Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Beyköy Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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