Düzce'de köy evi yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de köy evi yandı. Merkeze bağlı Uğur köyü Çorak Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Beyköy Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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