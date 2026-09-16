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        Düzce'de makaslayan tır ulaşımı aksattı

        Düzce'de tırın makaslaması sonucu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşım bir süreliğine aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Düzce'de makaslayan tır ulaşımı aksattı

        Düzce'de tırın makaslaması sonucu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşım bir süreliğine aksadı.

        Kara yolunun Akçakoca istikametinde seyreden 01 D 7994 plakalı tır, Kurtsuyu-Şifalısu mevkileri arasında kontrolden çıkarak makasladı.

        Bariyere çarpan tır, yolun Akçakoca istikametinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tırın vinçle kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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