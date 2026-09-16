Düzce'de makaslayan tır ulaşımı aksattı
Düzce'de tırın makaslaması sonucu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşım bir süreliğine aksadı.
Giriş: 16.09.2026 - 17:37 Güncelleme:
Düzce'de tırın makaslaması sonucu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşım bir süreliğine aksadı.
Kara yolunun Akçakoca istikametinde seyreden 01 D 7994 plakalı tır, Kurtsuyu-Şifalısu mevkileri arasında kontrolden çıkarak makasladı.
Bariyere çarpan tır, yolun Akçakoca istikametinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırın vinçle kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.
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