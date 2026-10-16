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        Düzce'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Düzce'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Düzce'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Düzce'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        G.H. idaresindeki 81 BT 705 plakalı otomobil, Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsne Çakmakçı'ya (56) çarptı.

        Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Çakmakçı, ambulansla kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü G.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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