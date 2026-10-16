Düzce'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobil sürücüsü G.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralanan Çakmakçı, ambulansla kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.