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        Düzce'de sahilde paramotorun çarptığı 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde paramotorun kalkış yaparken sahilde güneşlenenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Düzce'de sahilde paramotorun çarptığı 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde paramotorun kalkış yaparken sahilde güneşlenenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

        Kemos Plajı’nda paramotorla uçuş yapmak isteyen bir kişi, kalkış yaparken aracın kontrolünü kaybetti.

        Paramotorun sahildeki vatandaşlara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahaleleri sahilde yapıldıktan sonra Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Emniyete götürülen paramotor sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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