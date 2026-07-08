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        Düzce'de şarampole devrilen taksinin sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaklaşık 100 metrelik şarampole devrilen taksinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 02:37 Güncelleme:
        Düzce'de şarampole devrilen taksinin sürücüsü yaralandı

        Düzce’nin Yığılca ilçesinde yaklaşık 100 metrelik şarampole devrilen taksinin sürücüsü yaralandı.

        Ercan Alkan yönetimindeki 81 T 0022 plakalı taksi, Güney köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi.

        Dere yatağında ters şekilde devrilen araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Vatandaşların da desteğiyle yola taşınan yaralı sürücü, ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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