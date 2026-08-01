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        Düzce'de sıcak havadan bunalanlar rafting yaparak serinledi

        Düzce'de sıcak havadan bunalanlar, rafting yaparak serinlemeyi tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Düzce'de sıcak havadan bunalanlar rafting yaparak serinledi

        Düzce'de sıcak havadan bunalanlar, rafting yaparak serinlemeyi tercih etti.

        Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine gelenler, Melen Çayı'ndaki 13 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

        Özel elbiselerini giyerek rafting yapanlar hem serinledi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarının rafting tesislerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

        Sıcak hava ve hafta sonunun etkisiyle bölgeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Tepe, "İnsanlar Melen Çayı'nda serinliyor ve güzel manzaralar ortaya çıkıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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