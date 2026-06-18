Düzce'de temizlik personeli her gün kendilerini bekleyen çocuğa hediye verdi

Düzce'de her gün evinin önünden geçen çöp kamyonuna el sallayan 2,5 yaşındaki Ahmet Zeyd Yaran'a belediye ekipleri oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Zeyd, annesi Edanur Yaran'la Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonunu her gün bekliyor.



Ahmet Zeyd'in çöp kamyonlarına olan ilgisini fark eden temizlik ekipleri, çocuğa oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen çöp kamyonu şoförü Fikret Kaya, Ahmet Zeyd'in kendilerini her gelişlerinde heyecanla karşıladığını belirtti.



Anne Yaran da oğlunun çöp kamyonunun sesini duyar duymaz pencereye koştuğunu ifade ederek, Ahmet Zeyd'in Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine el salladığını ve onları ilgiyle takip ettiğini ifade etti.



Yaran, ziyaret ve hediyelerin oğlunu mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

