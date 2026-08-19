Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de trafiğe kapalı caddelerde denetim yapıldı

        Düzce'de trafiğe kapalı caddelerde denetim yapıldı

        Düzce'de yayalaştırılan caddelerde yapılan denetimlerde 17 motosikletliye 52 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Düzce'de trafiğe kapalı caddelerde denetim yapıldı

        Düzce'de yayalaştırılan caddelerde yapılan denetimlerde 17 motosikletliye 52 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki yayalaştırılmış yollara girişi yasak motorlu taşıtlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta yayalar için tehlike oluşturan motosikletleri durduran ekipler, hem kask hem de belge kontrolü yaptı.

        Mevzuata aykırılık tespit edilen 17 motosikletliye işlem yapan ekipler, Kabahatler Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplam 52 bin lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı

        Benzer Haberler

        Düzce TSO'da seçim takvimi belli oldu
        Düzce TSO'da seçim takvimi belli oldu
        Vali Makas Kızılay afet merkezine inceledi
        Vali Makas Kızılay afet merkezine inceledi
        Düzce'de etkili hutbe sunumu yarışması bölge finali yapıldı
        Düzce'de etkili hutbe sunumu yarışması bölge finali yapıldı
        Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Çok sayıda makaron ele geçirildi
        Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Çok sayıda makaron ele geçirildi
        Jandarma olayların yüzde 98'ini aydınlattı Uyuşturucu satıcılarına göz açtı...
        Jandarma olayların yüzde 98'ini aydınlattı Uyuşturucu satıcılarına göz açtı...
        Yaya yoluna motorla girdiler, cezayı yediler
        Yaya yoluna motorla girdiler, cezayı yediler