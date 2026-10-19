Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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