Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

        Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Abdullah Çakmak'ın kullandığı (78) elektrikli bisiklet, Çaybükü köyü yolunda aynı istikamette giden F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Düzce'de zehir tacirlerine darbe: 40 şüpheliye işlem yapıldı
        Düzce'de zehir tacirlerine darbe: 40 şüpheliye işlem yapıldı
        Düzce'de 12 bin 700 kişi sorgulandı, 45 aranan şahıs yakalandı
        Düzce'de 12 bin 700 kişi sorgulandı, 45 aranan şahıs yakalandı
        Düzce'de 931 araca ceza kesildi, 119 araç trafikten men edildi
        Düzce'de 931 araca ceza kesildi, 119 araç trafikten men edildi
        Düzce'nin güvenliği ve asayişine özel tedbirler
        Düzce'nin güvenliği ve asayişine özel tedbirler
        Başkan Özlü "En yakın çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımızdır"
        Başkan Özlü "En yakın çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımızdır"
        Ormanda kalite yükseldi
        Ormanda kalite yükseldi