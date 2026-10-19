Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Çakmak'ın kullandığı (78) elektrikli bisiklet, Çaybükü köyü yolunda aynı istikamette giden F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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