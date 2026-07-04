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        Düzce'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Düzce'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Hamascık köyü yolunda M.K. (83) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan M.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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