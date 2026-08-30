Düzce'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Otogar köprüsü ile Kervan Kavşağı arasında kalan trafik ışıklarının bulunduğu mevkide 5 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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