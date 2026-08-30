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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Otogar köprüsü ile Kervan Kavşağı arasında kalan trafik ışıklarının bulunduğu mevkide 5 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Z.Y. (50) ve U.A. (33), ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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