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        Düzce'deki Fakıllı Mağarası doğaseverleri ağırladı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğal oluşumlarıyla dikkati çeken Fakıllı Mağarası doğaseverler tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Düzce'deki Fakıllı Mağarası doğaseverleri ağırladı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğal oluşumlarıyla dikkati çeken Fakıllı Mağarası doğaseverler tarafından ziyaret edildi.

        İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve doğal oluşumlu sarkıt ve dikitler ile çeşitli yönlere giden galerileri içinde barındıran mağara, kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

        İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, çevre illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın ziyarete açık 350 metrelik kısmını gezme fırsatı yakaladı.

        Mağaradaki doğal oluşumları hayranlıkla inceleyen ziyaretçiler, özellikle damlataş bakımından zengin, "beyaz oda" olarak anılan bölgelere ilgi gösterdi.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı olarak tescillenen Fakıllı Mağarası'nı her yıl ortalama 40 bin kişi ziyaret ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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