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        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca sahilinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca sahilinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

        Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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