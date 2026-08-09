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        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Denizlerimizde meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal varlığını korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü ve uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda hassasiyet göstermesini önemle arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

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