Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

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