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        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, can güvenliği nedeniyle yasağa uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

        Öte yandan sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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