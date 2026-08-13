Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, can güvenliği nedeniyle yasağa uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.
Öte yandan sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
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