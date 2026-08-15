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        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Elverişsiz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

        Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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