Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

Elverişsiz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

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