Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi
Düzce'de oluşan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 02.09.2026 - 10:08 Güncelleme:
Düzce'de oluşan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis bulutu altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
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