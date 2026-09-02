Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

Sis bulutu altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis etkili oldu.

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