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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

        Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

        Düzce'de oluşan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

        Düzce'de oluşan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sis bulutu altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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