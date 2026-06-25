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        Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

        Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda hücum oyunlarıyla tamamladı.

        Fenerbahçe, saat 17.30'da gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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