Fenerbahçe kafilesi, Düzce'ye geldi

Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi.



Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan bir dinlenme tesisinde taraftarlarca karşılandı.



Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, takım otobüsünden inerek taraftarı selamlayan teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Takım otobüsü daha sonra D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini takiben kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne ulaştı.



Fenerbahçe, akşam saatlerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kampı tamamlayacak.



Takım, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp programı kapsamında 5 Temmuz Pazar günü İstanbul-Linz uçuşuyla Avusturya'ya hareket edecek.









- "Küçük Aziz Yıldırım" ilgi odağı oldu



Öte yandan, takımı karşılamaya gelen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.



Karşılamaya katılan Okan ve Melike Yıldırım çiftinin 4 yaşındaki oğulları Aziz Yıldırım da ilgi odağı oldu.



Melike Yıldırım, AA muhabirine, ailecek koyu Fenerbahçe taraftarı olduklarını ve Aziz Yıldırım'ı çok sevdikleri için çocuklarına bu ismi verdiklerini anlatarak, "Kızımızdan sonra oğlumuz oldu. Soyadımız zaten Yıldırım olduğu için ismini Aziz koyduk. Aziz başkanımız tekrar aramıza hoş geldi. Evine geldi, biz de onu bekliyorduk zaten." diye konuştu.



Minik taraftar Aziz ise annesinin eşliğinde, "En büyük Fenerbahçe, en büyük Aziz Yıldırım" şeklinde tezahürat yaptı.

