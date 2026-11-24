Düzce Genç Kızılay gönüllüleri, Diş Hekimleri Haftası dolayısıyla Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan nöbetçi diş hekimlerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Düzce'de Genç Kızılay gönüllüleri, Diş Hekimleri Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret eden gönüllüler, nöbetçi diş hekimleriyle bir araya gelerek haftalarını kutladı. Ziyaret sırasında diş hekimlerine çiçek takdim eden gönüllüler, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri önemli göreve dikkat çekti.

"Şiddetten uzak bir yıl diliyoruz"

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Genç Kızılay gönüllüsü Abdullah Yaldız, "Diş Hekimleri Haftası dolayısıyla Genç Kızılay olarak bir program gerçekleştirdik. Bu kapsamda kıymetli diş hekimlerimize çiçek takdim ederek kendilerine teşekkürlerimizi sunduk. Tüm diş hekimlerimizin Diş Hekimleri Haftası'nı kutluyor, kendilerine şiddetten uzak, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyoruz" dedi. Ziyaret, gönüllülerin diş hekimlerine iyi dileklerini iletmesiyle sona erdi.