Gölyaka'da izcilik kampı düzenlendi

Düzce Yaren İzcilik Spor Kulübü Başkanı Engin Erdoğan, gazetecilere, çocuklar ve gençlerle doğada faaliyet yaptıklarını dile getirerek, "Burada sosyal medyadan uzak, kendileriyle barışık, akranlarıyla iletişim halinde doğada yaşama becerilerini artırıyoruz. Çadır kurmalarını, doğada el becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Barınaklarını kurup toplamalarını, toplu hareket ile uyum içerisinde olmalarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kampta izcilere, çadır kurulumu, ateş yakma, düğüm teknikleri, iz ve işaretlerin de aralarında bulunduğu çeşitli eğitimler verildi.

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