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        Gölyaka'dan kısa kısa

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Gölyaka'dan kısa kısa

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı düzenlendi.

        Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler ilahi söyledi, semazen gösterisi sundu.

        Programda, öğrencilerin kurslarda yaptıkları eserler de sergilenerek katılımcıların ziyaretine açıldı.

        Öğrencilere yıl sonu belgeleri ve çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından yemek ve lokma tatlısı ikram edildi.

        Programa, Gölyaka Kaymakam Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, emniyet ve jandarma yetkilileri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        - Kur'an kursları yararına kermes açıldı

        Gölyaka İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

        Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Akyol, "Kermese yapılacak yardımlar, Kur'an kurslarımız ve orada okuyan öğrencilerimiz yararına yapılacaktır. Gün boyunca açık kalacak olan kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Kermesin açılışı, dua eşliğinde Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkan Vekili Bayram Coşkun, Akyol ve katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

        Kermesin gezilmesinin ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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