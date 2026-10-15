GÜNCELLEME 2 - Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu M.K. idaresindeki 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden N.A. yönetimindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dündar Ziya Gültekin, Özel Kalem Müdürü Harun Dursun ve şoförü M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü N.A., araçtaki A.M.A. ve Y.A. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

REKLAM

Özel bir hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki Gültekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.

Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulans gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bu arada vefat haberinin ardından Vali Mehmet Makas, Gültekin'in eşi Elif Gültekin ve çevre ilçelerin belediye başkanları hastaneye geldi.

İncelemelerin ardından Düzce Belediyesi gasilhanesine götürülen Gültekin'in cenazesinin, yarın cuma vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.