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        Kursiyerlere fiziksel aktivite eğitimi

        – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Akçakoca Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin önemi anlatılarak egzersiz yaptırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Kursiyerlere fiziksel aktivite eğitimi

        – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Akçakoca Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin önemi anlatılarak egzersiz yaptırıldı.

        Düzce'de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumda hareketli yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Fizyoterapist Seyfullah Yiğit, Kadın Sesleri Korosu kursiyerleriyle bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgiler verilirken, günlük yaşamda hareketli olmanın önemine dikkat çekildi. Bilgilendirme bölümünün ardından kursiyerlere çeşitli egzersizler yaptırılarak fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi teşvik edildi.

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        Mahallemde Hareket Var projesiyle toplumun farklı kesimlerinde sağlıklı ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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