Kursiyerlere fiziksel aktivite eğitimi

Mahallemde Hareket Var projesiyle toplumun farklı kesimlerinde sağlıklı ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Düzce'de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumda hareketli yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Fizyoterapist Seyfullah Yiğit, Kadın Sesleri Korosu kursiyerleriyle bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgiler verilirken, günlük yaşamda hareketli olmanın önemine dikkat çekildi. Bilgilendirme bölümünün ardından kursiyerlere çeşitli egzersizler yaptırılarak fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi teşvik edildi.

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Akçakoca Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin önemi anlatılarak egzersiz yaptırıldı.

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