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        Mevsimlik tarım işçilerinin Düzce'de fındık mesaisi başladı

        ÖMER ÜRER - Ekmek parası için Türkiye'yi dolaşan mevsimlik tarım işçileri, Düzce'de fındık sezonunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Mevsimlik tarım işçilerinin Düzce'de fındık mesaisi başladı

        ÖMER ÜRER - Ekmek parası için Türkiye'yi dolaşan mevsimlik tarım işçileri, Düzce'de fındık sezonunu açtı.

        Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık hasadı için eşleri ve çocuklarıyla kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için 8 çadır ve konteyner alanı belirlendi.

        Tarım işçileri, eşleri ve çocukları olmak üzere yaklaşık 9 bin kişiden bazıları bu alanlara, bazıları da kiralık evlere yerleşti.

        Alanlarda erkekler çadırları kurarken, kadınlar günlük rutin işleri yapıyor, çocuklar da sosyal projelerle destekleniyor.

        Ekmek parası kazanmak için yaz sıcağında fındık bahçelerinde ter döken mevsimlik tarım işçileri, 1750 ile 2 bin lira arası yevmiye alıyor.

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        - "Türkiye'nin her köşesine gidip çalışıyoruz"

        Hatay'dan Kaynaşlı ilçesine gelen Murat Bem, AA muhabirine, uzun yıllardır Düzce'ye fındık toplamaya geldiklerini söyledi.

        Ekmek parası kazanmak için Türkiye'yi dolaştıklarını belirten Bem, "Her yerde her türlü tarım işçiliğini yapmaktayız. Fındık, portakal, mandalina, kayısı, şeftali, ceviz gibi sayamayacağımız birçok üründe mevsimlik işçilik yapmaktayız. Ailemizin rızkı için Türkiye'nin her köşesine gidip çalışıyoruz." dedi.

        Bem, yılın büyük bölümünde çalıştıklarını dile getirerek, "Ekmeğimizin peşinden gidiyoruz. Buraya fındık toplamaya geldik. Zor bir hayatımız var ancak Rabbimizden gelene binlerce şükürler olsun. Bu şekilde hayatımızı sürdürüp gidiyoruz." diye konuştu.

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        Eşi ve çocuklarıyla Hatay'dan fındık toplamaya gelen Mehmet Gizlenir de yılın sadece 3 ayını evde geçirebildiklerini belirterek, "Memleketimiz Hatay'da depremden sonra konteynerde yaşamaya başladık. O zor günler geride kaldı. Önemli olan önümüzdeki günler. Bunun için de çalışmak zorundayız. Buraya fındık toplamaya geliyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun, iyi kötü ekmek paramız çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Eşi Feride Gizlenir ise "Birlikte çalışıyoruz. Ben yemek yapıyorum. Deprem bölgesinden geldik. Çok zor günler geçirdik, çalışmak zorundayız." dedi.

        İşçilerin çavuşluğunu yapan Selahaddin Şahbaz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı zamanlarda tarım işçiliği yaptıklarını anlatarak, "Türkiye'yi dolaşıyoruz. Geçim derdi zor, çalışmazsak olmaz. Her şeyi de devletten beklemeyeceksin. Böyle olursa halk tembelleşir. Hatay'dan geliyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin, devletimiz yanımızdaydı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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