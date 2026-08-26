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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Okçulukta "13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı

        Okçulukta "13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı

        Okçulukta "13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Okçulukta "13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı

        Okçulukta "13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

        Seremoninin ardından 11 yaş altı erkekler klasik yay kategorisinde sıralama atışlarına geçildi.

        Toplamda 3 seri deneme atışından sonra 11 yaş altı sporcular, hem bireysel hem de takım halinde dereceye girmek için mücadele etti.

        Şampiyonanın öğleden sonraki bölümünde ise 11 yaş altı kızlar kategorisinde atışlar yapılacak.

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        Turnuvaya 47 ilden 156 kulüp ve 1404 sporcu katılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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