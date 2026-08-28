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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Okçulukta 13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor

        Okçulukta 13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor

        Düzce'de düzenlenen 13-15 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, makaralı yay kategorisi atışlarıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Okçulukta 13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor

        Düzce'de düzenlenen 13-15 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, makaralı yay kategorisi atışlarıyla devam etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 13 yaş altı sporcular yarıştı.

        Makaralı yay kategorisinde toplam 3 seri deneme atışından sonra sporcular, hem bireysel hem de takım halinde dereceye girmek için mücadele etti.

        Şampiyonanın öğleden sonraki bölümünde ise 15 yaş altı okçular, klasik yay kategorisinde atış yapacak.

        Turnuvaya 47 ilden 156 kulüp ve 1404 sporcu katılıyor.

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        Şampiyona, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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