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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de yapılacak

        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de yapılacak

        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 12:42 Güncelleme:
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        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de yapılacak

        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 12-14 Haziran'daki yarışlar öncesinde organizasyon hazırlıkları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Nuri Kaya, yarışma direktörü Samet Durmaz ve Düzce Offroad Kulübü Başkanı Önder Öner, organizasyon kapsamında hazırlanan etapları ve seyirci alanlarını inceledi.

        İncelemeler sırasında yarış güzergahı, güvenlik tedbirleri, ulaşım planlaması ve seyirci güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Şampiyonanın Düzce ayağı, farklı şehirlerden 50 sporcuyu ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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