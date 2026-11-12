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        Son ödeme tarihi 30 Kasım

        Düzce Belediyesi 2026 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi olduğu konusunda mükelleflere erken uyarıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Son ödeme tarihi 30 Kasım

        Düzce Belediyesi 2026 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi olduğu konusunda mükelleflere erken uyarıda bulundu.

        Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vergi mükelleflerine yönelik 2. Taksit ödemeleri konusunda bir duyuru yayımladı. Vatandaşların Emlak, İlan Reklam ve ÇTV ödemelerinde ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Gelirler Müdürlüğü, taksitlerin ödenmesi için son tarihin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü olduğunu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2026 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme günü olan 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan belediye binası, Konuralp’te bulunan merkez belediye binası ve Bahçeşehir 3.bölge ek hizmet binasında bulunan veznelerinden yapabileceklerdir. Ayrıca 24 saat boyunca ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilirler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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